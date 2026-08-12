Precio de ClosedAI hoy

El precio actual de ClosedAI (CLOSEDAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLOSEDAI a USD es $ 0 por CLOSEDAI.

ClosedAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 173,216, con un suministro circulante de 1.00B CLOSEDAI. Durante las últimas 24 horas, CLOSEDAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00481256, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLOSEDAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 134.84.

Información del mercado de ClosedAI (CLOSEDAI)

Cap de mercado $ 173.22K$ 173.22K $ 173.22K Volumen (24H) $ 134.84$ 134.84 $ 134.84 Cap. de mercado totalmente diluida $ 173.22K$ 173.22K $ 173.22K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ClosedAI es de $ 173.22K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 134.84. El suministro circulante de CLOSEDAI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 173.22K.