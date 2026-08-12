Precio de Claw16z hoy

El precio actual de Claw16z (CLAW16Z) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAW16Z a USD es $ 0 por CLAW16Z.

Claw16z actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,927.72, con un suministro circulante de 100.00B CLAW16Z. Durante las últimas 24 horas, CLAW16Z cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAW16Z experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Claw16z (CLAW16Z)

Cap de mercado $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Claw16z es de $ 18.93K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAW16Z es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.93K.