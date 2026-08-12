Precio de ClaudeWar hoy

El precio actual de ClaudeWar (CLAUDEWAR) hoy es $ 0, con una variación del 12.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAUDEWAR a USD es $ 0 por CLAUDEWAR.

ClaudeWar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,460.85, con un suministro circulante de 976.65M CLAUDEWAR. Durante las últimas 24 horas, CLAUDEWAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAUDEWAR experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -44.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ClaudeWar (CLAUDEWAR)

Cap de mercado $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K Suministro de Circulación 976.65M 976.65M 976.65M Suministro total 976,646,803.139498 976,646,803.139498 976,646,803.139498

La capitalización de mercado actual de ClaudeWar es de $ 18.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAUDEWAR es de 976.65M, con un suministro total de 976646803.139498. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.46K.