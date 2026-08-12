Precio de CharacterX hoy

El precio actual de CharacterX (CAI) hoy es $ 0.01295771, con una variación del 1.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAI a USD es $ 0.01295771 por CAI.

CharacterX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 242,198, con un suministro circulante de 18.69M CAI. Durante las últimas 24 horas, CAI cotiza entre $ 0.01233714 (bajo) y $ 0.01305098 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.378105, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01142255.

En el corto plazo, CAI experimentó un cambio de +2.73% en la última hora y de +4.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.74K.

Información del mercado de CharacterX (CAI)

Cap de mercado $ 242.20K$ 242.20K $ 242.20K Volumen (24H) $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Suministro de Circulación 18.69M 18.69M 18.69M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CharacterX es de $ 242.20K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.74K. El suministro circulante de CAI es de 18.69M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.30M.