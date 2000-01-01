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Principales tokens de Cadena lateral por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Cadena lateral. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.28
-0.03%
+0.32%
-2.41%
$ 275.49M
$ 536.33
2
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1264
-0.39%
-3.22%
-5.74%
$ 229.37M
$ 463.79K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02289
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
4
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05062
-0.04%
-0.61%
+0.42%
$ 39.16M
$ 1.08M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.343
+0.67%
-1.70%
+3.76%
$ 36.19M
$ 156.28K
6
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01906
-0.16%
-4.50%
+12.81%
$ 24.37M
$ 5.20M
7
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.01944
-0.31%
-1.72%
-2.95%
$ 24.07M
$ 3.27M
8
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,416
-0.38%
-0.00%
-1.66%
$ 13.37M
$ 85.74K
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2782
-0.50%
+1.20%
+6.06%
$ 6.43M
$ 13.61K
10
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2288
-0.91%
-15.14%
-14.38%
$ 2.27M
$ 266.38K
11
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0006822
-0.54%
-4.44%
-5.75%
$ 1.68M
$ 78.60M
12
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01587528
0.00%
--
-7.68%
$ 953.29K
$ 24.35
13
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008137
-0.01%
-1.32%
-7.10%
$ 847.93K
$ 6.96M
14
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01332303
+0.68%
+0.05%
-2.08%
$ 510.89K
$ 4.85K
15
$ 0.00602
0.00%
-0.33%
-1.63%
$ 386.48K
$ 4.72M
16
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 58.04K
--
17
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00408528
-0.21%
--
+1.51%
$ 30.04K
$ 57.97
18
BVM
BVM
BVM
$ 0.0008733
+0.32%
--
+54.18%
$ 21.67K
$ 1.75
19
Bitrock
Bitrock
BROCK
$ 0.00015671
0.00%
--
+0.14%
$ 15.67K
$ 53.89
20
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0789
+0.12%
-4.35%
+12.74%
--
$ 328.12K
21
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03066
0.00%
+7.94%
+52.28%
--
$ 7.95M
22
BOB
BOB
BOB
$ 0.00388
+1.36%
+0.56%
-1.13%
--
$ 14.93M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Cadena lateral y por qué son populares?
Los tokens de Cadena lateral representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 22 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $800.23M.
¿Cuál es el token de Cadena lateral con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Cadena lateral rastreados en MEXC, BTR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.94% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Cadena lateral están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 22 tokens de Cadena lateral, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. GNO, STX, STRK se encuentra entre los tokens populares de Cadena lateral. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Cadena lateral?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Cadena lateral es de aproximadamente $800.23M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Cadena lateral, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.