Precio de Meter Governance hoy

El precio actual de Meter Governance (MTRG) hoy es $ 0.01344534, con una variación del 4.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MTRG a USD es $ 0.01344534 por MTRG.

Meter Governance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 515,596, con un suministro circulante de 38.35M MTRG. Durante las últimas 24 horas, MTRG cotiza entre $ 0.01282904 (bajo) y $ 0.0134453 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.47, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00917351.

En el corto plazo, MTRG experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -3.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.82K.

Información del mercado de Meter Governance (MTRG)

Cap de mercado $ 515.60K$ 515.60K $ 515.60K Volumen (24H) $ 4.82K$ 4.82K $ 4.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 729.31K$ 729.31K $ 729.31K Suministro de Circulación 38.35M 38.35M 38.35M Suministro total 54,242,336.77187559 54,242,336.77187559 54,242,336.77187559

La capitalización de mercado actual de Meter Governance es de $ 515.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.82K. El suministro circulante de MTRG es de 38.35M, con un suministro total de 54242336.77187559. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 729.31K.