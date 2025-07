TET

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

NombreTET

PuestoNo.1331

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%3,05

Suministro de circulación9.094.684,71088414

Suministro máx.10.000.000

Suministro total10.000.000

Tasa de circulación0.9094%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico45.24342090893949,2024-01-07

Precio más bajo0.34821281324983916,2025-07-04

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

