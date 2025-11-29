Precio de Sovryn hoy

El precio actual de Sovryn (SOV) hoy es $ 0.111857, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOV a USD es $ 0.111857 por SOV.

Sovryn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,569,489, con un suministro circulante de 49.79M SOV. Durante las últimas 24 horas, SOV cotiza entre $ 0.111777 (bajo) y $ 0.112906 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 43.98, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.087564.

En el corto plazo, SOV experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +2.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sovryn (SOV)

Cap de mercado $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.19M$ 11.19M $ 11.19M Suministro de Circulación 49.79M 49.79M 49.79M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sovryn es de $ 5.57M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOV es de 49.79M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.19M.