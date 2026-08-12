Precio de Bitrock hoy

El precio actual de Bitrock (BROCK) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BROCK a USD es $ 0 por BROCK.

Bitrock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,671.34, con un suministro circulante de 100.00M BROCK. Durante las últimas 24 horas, BROCK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.314314, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BROCK experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.89.

Información del mercado de Bitrock (BROCK)

Cap de mercado $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Volumen (24H) $ 53.89$ 53.89 $ 53.89 Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitrock es de $ 15.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.89. El suministro circulante de BROCK es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.67K.