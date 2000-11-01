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Principales tokens de Ecosistema Scroll por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Scroll. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,790.06
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.742
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05298
-0.64%
-0.30%
-6.45%
$ 1.23B
$ 1.05M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08878
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
10
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3729
-0.45%
-3.92%
+3.49%
$ 332.10M
$ 4.38M
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1353
+0.37%
+1.80%
+11.84%
$ 89.89M
$ 390.97K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,014.9
-0.14%
+0.01%
-1.40%
$ 35.69M
$ 28.71
14
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003469
+0.26%
-0.69%
-0.97%
$ 34.75M
$ 16.24M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 31.75M
$ 1.01M
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,020.42
-0.25%
+0.01%
-1.04%
$ 23.31M
$ 4.97K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,324.01
-0.14%
--
-1.13%
$ 16.04M
$ 362.36
19
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,965.89
0.00%
+0.01%
+0.66%
$ 7.51M
$ 98.29
20
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02094
-0.05%
+0.67%
+7.21%
$ 3.98M
$ 2.53M
21
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02087
-0.19%
+1.26%
-1.19%
$ 2.02M
$ 5.02M
22
USX
USX
USX
$ 0.988826
+0.14%
+0.00%
-32.73%
$ 859.31K
$ 14.22
23
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00071338
0.00%
-0.00%
-0.40%
$ 561.71K
$ 910.39
24
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03534996
-0.88%
+0.01%
+1.48%
$ 353.52K
$ 27.28
25
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
26
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02271463
-0.31%
+0.00%
-4.53%
$ 57.10K
$ 35.08

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Scroll y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Scroll representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $101.01B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Scroll con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Scroll rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Scroll están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Ecosistema Scroll, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Scroll. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Scroll?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Scroll es de aproximadamente $101.01B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Scroll, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.