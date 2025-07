IZI

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

NombreIZI

PuestoNo.1526

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.04%

Suministro de circulación787,400,000

Suministro máx.2,000,000,000

Suministro total2,000,000,000

Tasa de circulación0.3937%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.22582181306541096,2021-12-21

Precio más bajo0.003707408845399886,2025-05-19

Blockchain públicaETH

