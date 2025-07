QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

NombreQRL

PuestoNo.501

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,08

Suministro de circulación67.937.170

Suministro máx.105.000.000

Suministro total79.002.717,55700131

Tasa de circulación0.647%

Fecha de emisión2017-06-24 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0,054 USDT

Máximo histórico4.172309875488281,2018-01-16

Precio más bajo0.0408362163245,2020-05-10

Blockchain públicaQRL

