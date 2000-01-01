Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Metis por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Metis. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.689,27
-%0,19
-%0,43
-%1,75
$ 7,43B
$ 7,35
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,723
-%0,33
+%2,86
+%6,11
$ 5,71B
$ 117,34K
3
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1.890,4
+%0,12
+%0,01
-%1,05
$ 4,54B
--
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0008
-%0,01
%0,00
%0,00
$ 4,49B
$ 5,05M
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
%0,00
%0,00
%0,00
$ 1,47B
$ 6,58M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08868
-%0,26
-%1,71
-%2,85
$ 830,02M
$ 2,58M
7
Metis
Metis
METIS
$ 2,472
-%0,48
-%0,28
-%0,80
$ 18,55M
$ 24,47K
8
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1.846,51
-%0,13
+%0,00
+%0,05
$ 15,28M
$ 44,24K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,989022
-%0,02
-%0,00
-%0,94
$ 11,73M
$ 7,43K
10
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0,949733
+%0,37
+%0,01
+%0,06
$ 9,79M
$ 17,45K
11
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1,18
%0,00
-%0,02
+%1,72
$ 5,48M
$ 4,56K
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0,286
-%0,04
-%3,49
-%8,59
$ 3,95M
$ 197,13K
13
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,999799
+%0,08
-%0,00
-%0,22
$ 2,47M
$ 59,21K
14
Netswap
Netswap
NETT
$ 0,00919173
-%0,07
-%0,00
%0,00
$ 886,53K
$ 753,86
15
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0,00394732
+%0,45
-%0,30
-%27,82
$ 444,46K
$ 526,61
16
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0,00016037
%0,00
--
-%0,79
$ 31,24K
$ 1,72
17
Wrapped Metis
Wrapped Metis
WMETIS
$ 2,47
-%0,80
-%0,01
-%1,20
$ 26,34K
$ 12,20K
18
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0,151688
-%0,87
-%0,00
-%1,10
$ 22,75K
$ 3,76
19
Hercules Token
Hercules Token
TORCH
$ 0,0038288
%0,00
--
-%0,97
$ 14,49K
$ 2,46

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Metis y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Metis representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $24.54B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Metis con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Metis rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Metis están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Ecosistema Metis, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WBTC, LINK, AWETH se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Metis. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Metis?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Metis es de aproximadamente $24.54B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Metis, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.