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Principales tokens de Ecosistema Immutable zkEVM por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Immutable zkEVM. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.87
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1118
-0.53%
+0.18%
+0.54%
$ 223.40M
$ 662.34K
4
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
5
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02963
+25.88%
+55.46%
+31.51%
$ 13.76M
$ 3.08M
6
Wrapped IMX
Wrapped IMX
WIMX
$ 0.111885
-0.61%
+0.00%
+1.19%
$ 4.79M
$ 78.99K
7
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117801
-0.22%
+0.02%
+9.90%
$ 1.18M
$ 1.88K
8
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00153254
-0.02%
-0.00%
-3.04%
$ 571.41K
$ 836.92
9
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+1.18%
$ 398.62K
$ 2.30
10
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
+0.21%
$ 71.35K
--
11
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 8.99E-5
+0.10%
-1.10%
-11.72%
$ 31.17K
--
12
Tokyo Games Token
Tokyo Games Token
TGT
$ 0.00018358
0.00%
--
-24.44%
$ 27.08K
$ 49.72
13
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2
IMT
$ 0.0004238
-2.79%
-2.68%
-21.38%
--
$ 140.73M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Immutable zkEVM y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Immutable zkEVM representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 13 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $303.27B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Immutable zkEVM con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Immutable zkEVM rastreados en MEXC, GODS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 55.46% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Immutable zkEVM están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 13 tokens de Ecosistema Immutable zkEVM, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDC, IMX se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Immutable zkEVM. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Immutable zkEVM?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Immutable zkEVM es de aproximadamente $303.27B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Immutable zkEVM, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.