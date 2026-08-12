Precio de Space Nation Oikos hoy

El precio actual de Space Nation Oikos (OIK) hoy es $ 0, con una variación del 1.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OIK a USD es $ 0 por OIK.

Space Nation Oikos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,036, con un suministro circulante de 346.75M OIK. Durante las últimas 24 horas, OIK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.158664, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OIK experimentó un cambio de -- en la última hora y de -16.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Space Nation Oikos (OIK)

Cap de mercado $ 31.04K$ 31.04K $ 31.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.51K$ 89.51K $ 89.51K Suministro de Circulación 346.75M 346.75M 346.75M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Space Nation Oikos es de $ 31.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OIK es de 346.75M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.51K.