Precio de Wrapped IMX hoy

El precio actual de Wrapped IMX (WIMX) hoy es $ 0.112853, con una variación del 2.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WIMX a USD es $ 0.112853 por WIMX.

Wrapped IMX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,832,430, con un suministro circulante de 42.82M WIMX. Durante las últimas 24 horas, WIMX cotiza entre $ 0.109607 (bajo) y $ 0.115278 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.71, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.059157.

En el corto plazo, WIMX experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +2.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 73.89K.

Información del mercado de Wrapped IMX (WIMX)

Cap de mercado $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Volumen (24H) $ 73.89K$ 73.89K $ 73.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Suministro de Circulación 42.82M 42.82M 42.82M Suministro total 42,823,618.35045773 42,823,618.35045773 42,823,618.35045773

La capitalización de mercado actual de Wrapped IMX es de $ 4.83M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 73.89K. El suministro circulante de WIMX es de 42.82M, con un suministro total de 42823618.35045773. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.83M.