Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

NombreSYLO

PuestoNo.1644

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación6,206,355,808.391

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.6206%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.01490919,2021-05-11

Precio más bajo0.000360297472797269,2025-06-30

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

