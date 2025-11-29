Precio de Holdcoin hoy

El precio actual de Holdcoin (HOLD) hoy es --, con una variación del 23.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOLD a USD es -- por HOLD.

Holdcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 111,476, con un suministro circulante de 10.00B HOLD. Durante las últimas 24 horas, HOLD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00411566, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOLD experimentó un cambio de -3.90% en la última hora y de +3.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Holdcoin (HOLD)

Cap de mercado $ 111.48K$ 111.48K $ 111.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 111.48K$ 111.48K $ 111.48K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Holdcoin es de $ 111.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOLD es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 111.48K.