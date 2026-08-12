Precio de NFT Worlds hoy

El precio actual de NFT Worlds (WRLD) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WRLD a USD es $ 0 por WRLD.

NFT Worlds actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,688, con un suministro circulante de 548.93M WRLD. Durante las últimas 24 horas, WRLD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.623493, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WRLD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.48.

Información del mercado de NFT Worlds (WRLD)

Cap de mercado $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K Volumen (24H) $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Cap. de mercado totalmente diluida $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K Suministro de Circulación 548.93M 548.93M 548.93M Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NFT Worlds es de $ 76.69K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.48. El suministro circulante de WRLD es de 548.93M, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 698.52K.