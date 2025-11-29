Precio de Bucket Protocol BUCK Stablecoin hoy

El precio actual de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUCK a USD es $ 1.0 por BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,385,417, con un suministro circulante de 26.38M BUCK. Durante las últimas 24 horas, BUCK cotiza entre $ 0.984725 (bajo) y $ 1.005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.23, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000978.

En el corto plazo, BUCK experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +2.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Cap de mercado $ 26.39M$ 26.39M $ 26.39M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.39M$ 26.39M $ 26.39M Suministro de Circulación 26.38M 26.38M 26.38M Suministro total 26,376,194.24346528 26,376,194.24346528 26,376,194.24346528

La capitalización de mercado actual de Bucket Protocol BUCK Stablecoin es de $ 26.39M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUCK es de 26.38M, con un suministro total de 26376194.24346528. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.39M.