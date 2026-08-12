Precio de Bojak hoy

El precio actual de Bojak (BOJAK) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOJAK a USD es $ 0 por BOJAK.

Bojak actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,723, con un suministro circulante de 1.00B BOJAK. Durante las últimas 24 horas, BOJAK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOJAK experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bojak (BOJAK)

Cap de mercado $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bojak es de $ 21.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOJAK es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.72K.