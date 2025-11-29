Precio de Body Scan AI hoy

El precio actual de Body Scan AI (SCANAI) hoy es $ 0.00043921, con una variación del 29.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCANAI a USD es $ 0.00043921 por SCANAI.

Body Scan AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 439,148, con un suministro circulante de 999.85M SCANAI. Durante las últimas 24 horas, SCANAI cotiza entre $ 0.00039028 (bajo) y $ 0.00075181 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00276659, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00020619.

En el corto plazo, SCANAI experimentó un cambio de +5.20% en la última hora y de +96.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Body Scan AI (SCANAI)

Cap de mercado $ 439.15K$ 439.15K $ 439.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 439.15K$ 439.15K $ 439.15K Suministro de Circulación 999.85M 999.85M 999.85M Suministro total 999,851,158.392628 999,851,158.392628 999,851,158.392628

La capitalización de mercado actual de Body Scan AI es de $ 439.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCANAI es de 999.85M, con un suministro total de 999851158.392628. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 439.15K.