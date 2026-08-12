Precio de BeFi Labs hoy

El precio actual de BeFi Labs (BEFI) hoy es $ 0, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEFI a USD es $ 0 por BEFI.

BeFi Labs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,806, con un suministro circulante de 0.00 BEFI. Durante las últimas 24 horas, BEFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.517735, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEFI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -3.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.95.

Información del mercado de BeFi Labs (BEFI)

Cap de mercado $ 28.81K$ 28.81K $ 28.81K Volumen (24H) $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.52K$ 65.52K $ 65.52K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BeFi Labs es de $ 28.81K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.95. El suministro circulante de BEFI es de 0.00, con un suministro total de 210000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.52K.