Precio de Basilisk hoy

El precio actual de Basilisk (BSX) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSX a USD es $ 0 por BSX.

Basilisk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 251,239, con un suministro circulante de 23.57B BSX. Durante las últimas 24 horas, BSX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BSX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Basilisk (BSX)

Cap de mercado $ 251.24K$ 251.24K $ 251.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 522.24K$ 522.24K $ 522.24K Suministro de Circulación 23.57B 23.57B 23.57B Suministro total 48,999,974,274.0 48,999,974,274.0 48,999,974,274.0

La capitalización de mercado actual de Basilisk es de $ 251.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BSX es de 23.57B, con un suministro total de 48999974274.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 522.24K.