Precio de Basemate hoy

El precio actual de Basemate (BASEMATE) hoy es $ 0, con una variación del 1.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASEMATE a USD es $ 0 por BASEMATE.

Basemate actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 157,141, con un suministro circulante de 100.00B BASEMATE. Durante las últimas 24 horas, BASEMATE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BASEMATE experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de -3.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Basemate (BASEMATE)

Cap de mercado $ 157.14K$ 157.14K $ 157.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 157.14K$ 157.14K $ 157.14K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Basemate es de $ 157.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BASEMATE es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 157.14K.