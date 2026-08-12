Precio de Backstage hoy

El precio actual de Backstage (BKS) hoy es $ 0, con una variación del 2.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BKS a USD es $ 0 por BKS.

Backstage actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 211,122, con un suministro circulante de 728.88M BKS. Durante las últimas 24 horas, BKS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01620095, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BKS experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -30.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 231.48.

Información del mercado de Backstage (BKS)

Cap de mercado $ 211.12K$ 211.12K $ 211.12K Volumen (24H) $ 231.48$ 231.48 $ 231.48 Cap. de mercado totalmente diluida $ 289.65K$ 289.65K $ 289.65K Suministro de Circulación 728.88M 728.88M 728.88M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Backstage es de $ 211.12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 231.48. El suministro circulante de BKS es de 728.88M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 289.65K.