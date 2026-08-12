Precio de Baby Floki hoy

El precio actual de Baby Floki (BABYFLOKI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYFLOKI a USD es $ 0 por BABYFLOKI.

Baby Floki actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 135,558, con un suministro circulante de 1,000.00T BABYFLOKI. Durante las últimas 24 horas, BABYFLOKI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYFLOKI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Floki (BABYFLOKI)

Cap de mercado $ 135.56K$ 135.56K $ 135.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 135.56K$ 135.56K $ 135.56K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de Baby Floki es de $ 135.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYFLOKI es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 135.56K.