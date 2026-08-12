Precio de Athene Network hoy

El precio actual de Athene Network (ATN) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATN a USD es $ 0 por ATN.

Athene Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,297, con un suministro circulante de 9.82M ATN. Durante las últimas 24 horas, ATN cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.270115, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ATN experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Athene Network (ATN)

Cap de mercado $ 37.30K$ 37.30K $ 37.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.30K$ 37.30K $ 37.30K Suministro de Circulación 9.82M 9.82M 9.82M Suministro total 12,100,000,000.0 12,100,000,000.0 12,100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Athene Network es de $ 37.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ATN es de 9.82M, con un suministro total de 12100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.30K.