Los proyectos de minería móvil permiten a los usuarios minar o ganar criptomonedas directamente a través de aplicaciones para smartphones, sin necesidad de hardware de alto consumo energético. Estas redes se centran en la accesibilidad masiva mediante el uso de procesadores móviles o mecanismos de prueba de participación. Los tokens de este sector suelen destacar el rápido crecimiento de usuarios, una infraestructura de nodos ligera y una participación inclusiva en la red.

Las críticas más comunes a los tokens de minería móvil incluyen la falta de una utilidad clara para los tokens minados, los retrasos considerables en los lanzamientos de la red principal y el riesgo de que las aplicaciones móviles sirvan principalmente para monetizar los datos de los usuarios.

El objetivo principal de los proyectos de minería móvil es lograr una adopción global masiva y crear economías digitales inclusivas, lo cual reduce drásticamente la barrera tecnológica de entrada para los usuarios cotidianos de teléfonos inteligentes.

En lugar de la minería computacional tradicional, las redes de minería móvil suelen utilizar mecanismos de consenso ligeros como la prueba de compromiso o la prueba de participación y están cimentadas en una base masiva y distribuida globalmente de usuarios móviles.

La categoría de Minería Móvil comprende proyectos de blockchain que permiten a los usuarios ganar criptomonedas directamente a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes, sin necesidad de hardware de minería informático costoso o que consuma mucha energía.

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