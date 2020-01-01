Los proyectos de minería móvil permiten a los usuarios minar o ganar criptomonedas directamente a través de aplicaciones para smartphones, sin necesidad de hardware de alto consumo energético. Estas redes se centran en la accesibilidad masiva mediante el uso de procesadores móviles o mecanismos de prueba de participación. Los tokens de este sector suelen destacar el rápido crecimiento de usuarios, una infraestructura de nodos ligera y una participación inclusiva en la red.
La inclusión de activos digitales en el sector Minería móvil, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.