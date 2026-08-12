Precio de Argonot hoy

El precio actual de Argonot (ARGNOT) hoy es $ 6.42, con una variación del 4.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARGNOT a USD es $ 6.42 por ARGNOT.

Argonot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 547,269, con un suministro circulante de 85.26K ARGNOT. Durante las últimas 24 horas, ARGNOT cotiza entre $ 6.42 (bajo) y $ 6.75 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.43, mientras que el mínimo histórico fue $ 2.49.

En el corto plazo, ARGNOT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.77K.

Información del mercado de Argonot (ARGNOT)

Cap de mercado $ 547.27K$ 547.27K $ 547.27K Volumen (24H) $ 2.77K$ 2.77K $ 2.77K Cap. de mercado totalmente diluida $ 547.27K$ 547.27K $ 547.27K Suministro de Circulación 85.26K 85.26K 85.26K Suministro total 85,264.51410973909 85,264.51410973909 85,264.51410973909

La capitalización de mercado actual de Argonot es de $ 547.27K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.77K. El suministro circulante de ARGNOT es de 85.26K, con un suministro total de 85264.51410973909. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 547.27K.