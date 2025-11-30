Precio de Alvey Chain hoy

El precio actual de Alvey Chain (WALV) hoy es $ 0.00007637, con una variación del 3.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WALV a USD es $ 0.00007637 por WALV.

Alvey Chain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,919.03, con un suministro circulante de 116.77M WALV. Durante las últimas 24 horas, WALV cotiza entre $ 0.00007338 (bajo) y $ 0.0000765 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.18533, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005537.

En el corto plazo, WALV experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +25.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Alvey Chain (WALV)

Cap de mercado $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Suministro de Circulación 116.77M 116.77M 116.77M Suministro total 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

