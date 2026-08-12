Precio de ALTDeer hoy

El precio actual de ALTDeer (ALT) hoy es $ 0.00923814, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALT a USD es $ 0.00923814 por ALT.

ALTDeer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,805,640, con un suministro circulante de 520.20M ALT. Durante las últimas 24 horas, ALT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.239875, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00385453.

En el corto plazo, ALT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.98.

Información del mercado de ALTDeer (ALT)

Cap de mercado $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Volumen (24H) $ 0.98$ 0.98 $ 0.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Suministro de Circulación 520.20M 520.20M 520.20M Suministro total 521,000,000.0 521,000,000.0 521,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ALTDeer es de $ 4.81M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.98. El suministro circulante de ALT es de 520.20M, con un suministro total de 521000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.81M.