¿Cuál es el precio actual de mercado de Alpha Base Index?

Alpha Base Index está valorado en €, con una variación del 3.50% en las últimas 24 horas. Esto refleja el estado más reciente de la oferta y la demanda en los mercados criptográficos globales.

¿Cuántos titulares únicos tiene ABX?

Hay -- titulares en la cadena, lo que indica la distribución y adopción comunitaria de ABX. Un aumento en el número de titulares suele considerarse una señal de fortalecimiento de la participación en la red o de un mayor interés a largo plazo.

¿Qué tan activo está Alpha Base Index en su blockchain nativo?

Como token en --, la actividad está influenciada por las interacciones con billeteras, las tarifas de la red, el comportamiento de staking y el uso de contratos inteligentes. Una actividad elevada puede correlacionarse con un mayor volumen de operaciones o con el surgimiento de desarrollos en el ecosistema.

¿Cuál es la oferta circulante total de ABX?

La oferta circulante asciende a 128847116.9102138, lo que afecta directamente la escasez y la valoración del token. Los cambios en la oferta pueden deberse a emisiones, quemas o calendarios de desbloqueo.

¿Cuál es el volumen en 24 horas de Alpha Base Index?

Alpha Base Index generó €-- en volumen de operaciones durante el último día, lo que demuestra cuán activamente se está negociando este activo y la profundidad de su liquidez.

¿Cómo se desempeña ABX en comparación con sus competidores de la categoría Index,Base Ecosystem?

En comparación con otros activos del segmento Index,Base Ecosystem, el impulso de ABX está influenciado por el sentimiento del mercado, la adopción por parte de los inversores y métricas en cadena vinculadas a --.