Precio de Alloy Tether hoy

El precio actual de Alloy Tether (AUSDT) hoy es $ 0.050045, con una variación del 94.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUSDT a USD es $ 0.050045 por AUSDT.

Alloy Tether actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,502,236, con un suministro circulante de 50.00M AUSDT. Durante las últimas 24 horas, AUSDT cotiza entre $ 0.050042 (bajo) y $ 0.996337 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.072, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.050042.

En el corto plazo, AUSDT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -94.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.05.

Información del mercado de Alloy Tether (AUSDT)

Cap de mercado $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volumen (24H) $ 0.05$ 0.05 $ 0.05 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Suministro de Circulación 50.00M 50.00M 50.00M Suministro total 50,000,005.0 50,000,005.0 50,000,005.0

La capitalización de mercado actual de Alloy Tether es de $ 2.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.05. El suministro circulante de AUSDT es de 50.00M, con un suministro total de 50000005.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.50M.