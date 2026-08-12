Precio de AISI SPACE hoy

El precio actual de AISI SPACE (AISI) hoy es $ 0, con una variación del 6.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AISI a USD es $ 0 por AISI.

AISI SPACE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,142, con un suministro circulante de 999.93M AISI. Durante las últimas 24 horas, AISI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00141572, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AISI experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AISI SPACE (AISI)

Cap de mercado $ 30.14K$ 30.14K $ 30.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.14K$ 30.14K $ 30.14K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,934,819.001553 999,934,819.001553 999,934,819.001553

La capitalización de mercado actual de AISI SPACE es de $ 30.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AISI es de 999.93M, con un suministro total de 999934819.001553. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.14K.