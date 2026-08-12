Precio de AgentBounty Token hoy

El precio actual de AgentBounty Token (BOUNTY) hoy es $ 0, con una variación del 1.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOUNTY a USD es $ 0 por BOUNTY.

AgentBounty Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,158, con un suministro circulante de 100.00B BOUNTY. Durante las últimas 24 horas, BOUNTY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOUNTY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AgentBounty Token (BOUNTY)

Cap de mercado $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AgentBounty Token es de $ 20.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOUNTY es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.16K.