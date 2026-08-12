Precio de Zylo Ecosystem hoy

El precio actual de Zylo Ecosystem (ZYLO) hoy es € 0.03409, con una variación del 3.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZYLO a EUR es € 0.03409 por ZYLO.

Zylo Ecosystem actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ZYLO. Durante las últimas 24 horas, ZYLO cotiza entre € 0.0332 (bajo) y € 0.0362 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ZYLO experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +14.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 98.26K.

Información del mercado de Zylo Ecosystem (ZYLO)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 98.26K€ 98.26K € 98.26K Cap. de mercado totalmente diluida € 34.09M€ 34.09M € 34.09M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Zylo Ecosystem es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 98.26K. El suministro circulante de ZYLO es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 34.09M.