¿De qué trata WHALE?

WHALE es el club de membresía omniversa para nativos digitales, enfocado en sumergir a nuestros miembros WHALE en el renacimiento del arte y la cultura digitales. Impulsado por el token social nativo del club, $WHALE, y por el tesoro del club, el WHALE Vault, WHALE ofrece contenido físico y metaversal, información y experiencias para una nueva generación de entusiastas digitales.

¿Qué hace que WHALE sea único?

WHALE ha surgido como la comunidad de tokens sociales más grande del mundo, financiada por la colección de NFTs más valiosa del mundo. Fundado en 2020 por el pseudónimo WhaleShark, WHALE cuenta con más de 25.000 miembros en todo el mundo, todos ellos comprometidos con la discusión e inmersión a largo plazo en Web 3 y la revolución de la auténtica escasez, propiedad y gestión de activos digitales.

¿Cuál es la historia de WHALE?

Fundado en 2020 por el pseudónimo WhaleShark, WHALE se ha convertido en una comunidad destacada en el espacio digital, poniendo énfasis en la importancia de Web 3 y la innovación en los activos digitales.

¿Qué viene después para WHALE?

WHALE continúa liderando en el espacio digital, centrándose en el futuro del arte, la cultura y las tecnologías de Web 3. Con una sólida comunidad y una valiosa colección de NFTs, WHALE está preparado para seguir creciendo e innovando.

¿Para qué puede utilizarse WHALE?

WHALE se enfoca en varias áreas clave, incluyendo Arte Digital, Fotografía Digital, Música Digital, Juegos Descentralizados y el Metaverso. Los miembros pueden participar en estas áreas mediante diversas experiencias y contenidos proporcionados por el club.

¿Cuál es el precio actual de WHALE?

El precio en vivo de WHALE (WHALE) es €0.1673588650822560000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado WHALE en el mercado?

WHALE ocupa actualmente el puesto #2395 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €1673590.3534321920000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de WHALE?

La oferta circulante de WHALE es de 10000000.0 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de WHALE?

Durante las últimas 24 horas, WHALE cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre WHALE y su máximo histórico y su mínimo histórico?

WHALE alcanzó un máximo histórico de €44.582833213920000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000101254194815040000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de WHALE hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de WHALE?

El movimiento actual del precio de --% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.