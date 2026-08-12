Análisis técnico de WAX (WAXP) de hoy La página de análisis de WAX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WAXP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WAX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de WAX (WAXP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00384 -- +4.34% -1.75% -41.96%

Indicadores técnicos de WAX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de WAX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 8 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 10 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003833 0.003832 R2 0.003832 0.003832 R1 0.003832 0.003832 PP 0.003831 0.003831 S1 0.003831 0.003831 S2 0.00383 0.003831 S3 0.00383 0.00383

Señales del mercado de WAX Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.30M $4.50 M $4.80 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de WAX Ingresos netos Precio de WAXPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera WAX (WAXP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de WAX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WAXP / USDT $0.003837 $0.003837 $0.003837 +0.78% 16.67M (USDT) Trade