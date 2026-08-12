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Análisis técnico de WAX (WAXP) de hoy

Análisis técnico de WAX (WAXP) de hoy

La página de análisis de WAX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WAXP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WAX a continuación.

Cambio de precio de WAX (WAXP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00384--+4.34%-1.75%-41.96%
Obtén más información sobre el precio de WAX

Indicadores técnicos de WAX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de WAX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 8
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 10
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 6Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.003833
0.003832
R2
0.003832
0.003832
R1
0.003832
0.003832
PP
0.003831
0.003831
S1
0.003831
0.003831
S2
0.00383
0.003831
S3
0.00383
0.00383

Señales del mercado de WAX

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.30M
$4.50 M
$4.80 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.03 M
Ventas activas en 7 días
$0.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de WAX

Ingresos netosPrecio de WAXPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WAXP/USDT
$0.003837
$0.003837$0.003837
+0.78%
16.67M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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