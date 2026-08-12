Precio de VOOI hoy

El precio actual de VOOI (VOOI) hoy es € 0.008702, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VOOI a EUR es € 0.008702 por VOOI.

VOOI actualmente está en el puesto #1701 por capitalización de mercado en € 2.74M, con un suministro circulante de 314.85M VOOI. Durante las últimas 24 horas, VOOI cotiza entre € 0.008625 (bajo) y € 0.009171 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1750422466302999002, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0036876879348399144.

En el corto plazo, VOOI experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +3.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 52.30K.

Información del mercado de VOOI (VOOI)

Puesto No.1701 Cap de mercado € 2.74M€ 2.74M € 2.74M Volumen (24H) € 52.30K€ 52.30K € 52.30K Cap. de mercado totalmente diluida € 8.70M€ 8.70M € 8.70M Suministro de Circulación 314.85M 314.85M 314.85M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 31.48% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de VOOI es de € 2.74M, con un volumen de trading en 24 horas de € 52.30K. El suministro circulante de VOOI es de 314.85M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.70M.