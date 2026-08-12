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El precio actual de VOOI hoy es 0.008702 EUR. La capitalización de mercado de VOOI es 2,739,848.77086326 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VOOI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de VOOI hoy es 0.008702 EUR. La capitalización de mercado de VOOI es 2,739,848.77086326 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VOOI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de VOOI(VOOI)

Precio en vivo de 1 VOOI en EUR:

€0.00748802
€0.00748802€0.00748802
-0.20%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de VOOI (VOOI)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:22:05 (UTC+8)

Precio de VOOI hoy

El precio actual de VOOI (VOOI) hoy es € 0.008702, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VOOI a EUR es € 0.008702 por VOOI.

VOOI actualmente está en el puesto #1701 por capitalización de mercado en € 2.74M, con un suministro circulante de 314.85M VOOI. Durante las últimas 24 horas, VOOI cotiza entre € 0.008625 (bajo) y € 0.009171 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1750422466302999002, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0036876879348399144.

En el corto plazo, VOOI experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +3.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 52.30K.

Información del mercado de VOOI (VOOI)

No.1701

€ 2.74M
€ 2.74M€ 2.74M

€ 52.30K
€ 52.30K€ 52.30K

€ 8.70M
€ 8.70M€ 8.70M

314.85M
314.85M 314.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.48%

ETH

La capitalización de mercado actual de VOOI es de € 2.74M, con un volumen de trading en 24 horas de € 52.30K. El suministro circulante de VOOI es de 314.85M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.70M.

Historial de precios de VOOI EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.008625
€ 0.008625€ 0.008625
24H Mín
€ 0.009171
€ 0.009171€ 0.009171
24H Máx

€ 0.008625
€ 0.008625€ 0.008625

€ 0.009171
€ 0.009171€ 0.009171

€ 0.1750422466302999002
€ 0.1750422466302999002€ 0.1750422466302999002

€ 0.0036876879348399144
€ 0.0036876879348399144€ 0.0036876879348399144

-0.03%

-0.20%

+3.15%

+3.15%

Historial de precios de VOOI (VOOI) en EUR

Siga los cambios de precios de VOOI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00001501-0.20%
30 Días€ +0.000549+6.73%
60 Días€ +0.003741+75.40%
90 Días€ +0.002766+46.59%
Cambio de precio de VOOI hoy

Hoy, VOOI registró un cambio de € -0.00001501 (-0.20%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de VOOI en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000549 (+6.73%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de VOOI en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, VOOI experimentó un cambio de € +0.003741 (+75.40%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de VOOI en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.002766 (+46.59%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de VOOI (VOOI)?

Consulta la página Historial de precios de VOOI ahora.

Análisis de VOOI

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de VOOI, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

¿Qué factores influyen en los precios de VOOI?

El precio de VOOI está influenciado por varios factores clave:

1. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones y niveles de liquidez
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas
4. Progreso y actualizaciones en el desarrollo del proyecto
5. Anuncios de alianzas y colaboraciones
6. Noticias regulatorias que afectan a los mercados de criptomonedas
7. Dinámicas de oferta y demanda
8. Nivel de compromiso de la comunidad y tasas de adopción
9. Patrones de análisis técnico
10. Condiciones económicas más amplias

¿Por qué la gente quiere saber el precio de VOOI hoy?

La gente quiere conocer el precio de VOOI hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, realizar un seguimiento del valor de la cartera, identificar oportunidades de compra/venta, monitorear las tendencias del mercado y evaluar el rendimiento de las inversiones. Los precios en tiempo real ayudan a los traders a aprovechar la volatilidad y gestionar el riesgo de manera eficaz.

Predicción de precios para VOOI

Predicción del precio de VOOI (VOOI) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de VOOI en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de VOOI (VOOI) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de VOOI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará VOOI en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de VOOI para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de VOOI.

Cómo comprar e invertir VOOI en España

¿Listo para empezar con VOOI? Comprar VOOI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar VOOI. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de VOOI (VOOI).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará VOOI instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar VOOI (VOOI)

¿Qué puedes hacer con VOOI?

Poseer VOOI te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar VOOI (VOOI) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es VOOI (VOOI)

VOOI es una superapp DeFi que agrega mercados de perpetuos, spot y rendimiento (yield) en una interfaz unificada e intuitiva. Al aprovechar la abstracción on-chain, VOOI elimina barreras como los puentes, las tarifas de gas y los cambios de red, lo que permite a los usuarios operar, invertir y hacer staking en múltiples cadenas con un solo saldo. VOOI también actúa como un servicio avanzado de agregación de DEX de perpetuos, al proporcionar acceso tanto a DEX basados en pools como en CLOB.

VOOI Recurso

Para conocer VOOI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial VOOI
Explorador de bloques

Categoría :

BNB Chain EcosystemCookie LaunchpadPerpetuals

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre VOOI

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:22:05 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para VOOI (VOOI)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre VOOI

VOOI USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de VOOI con apalancamiento. Explora el trading de futuros VOOIUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera VOOI (VOOI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de VOOI en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VOOI/USDT
€0.00748802
€0.00748802€0.00748802
-0.20%
5.88M (USDT)

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up

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€0.262902
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+1.49%

DAPPOS

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€0.0124356€0.0124356

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€0.099287
€0.099287€0.099287

-33.94%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0061404
€0.0061404€0.0061404

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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Holoworld AI

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€2.726372€2.726372

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€0.141212€0.141212

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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