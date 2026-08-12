Análisis técnico de VELO (VELO) de hoy La página de análisis de VELO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VELO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VELO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de VELO (VELO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003218 -- -7.03% +6.91% -20.80%

Indicadores técnicos de VELO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VELO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 12 Mantener 7 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 10 Mantener 3 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003235 0.003234 R2 0.003234 0.003234 R1 0.003234 0.003234 PP 0.003233 0.003233 S1 0.003233 0.003233 S2 0.003232 0.003233 S3 0.003232 0.003232

Señales del mercado de VELO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.58M $8.61 M $9.19 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.18 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.30 M Ventas activas en 7 días $0.30 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de VELO Ingresos netos Precio de VELOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.03 M 0.00 2026-08-10 -$0.13 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera VELO (VELO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de VELO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h VELO / USDT $0.003218 $0.003218 $0.003218 +0.24% 3.24M (USDT) Trade