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Análisis técnico de VELO (VELO) de hoy

Análisis técnico de VELO (VELO) de hoy

La página de análisis de VELO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VELO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VELO a continuación.

Cambio de precio de VELO (VELO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.003218---7.03%+6.91%-20.80%
Obtén más información sobre el precio de VELO

Indicadores técnicos de VELO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VELO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 12
Mantener 7
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 10Mantener 3Comprar 1
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.003235
0.003234
R2
0.003234
0.003234
R1
0.003234
0.003234
PP
0.003233
0.003233
S1
0.003233
0.003233
S2
0.003232
0.003233
S3
0.003232
0.003232

Señales del mercado de VELO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.58M
$8.61 M
$9.19 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.18 M
Ventas activas en 3 días
$0.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.30 M
Ventas activas en 7 días
$0.30 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de VELO

Ingresos netosPrecio de VELOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11$0.03 M0.00
2026-08-10-$0.13 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VELO/USDT
$0.003218
$0.003218$0.003218
+0.24%
3.24M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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