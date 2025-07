Información de VELO (VELO)

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

Sitio web oficial: https://velo.org/ Whitepaper: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_Chinese.pdf Explorador de bloques: https://stellar.expert/explorer/public/account/GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M