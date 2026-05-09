¿De qué trata el proyecto?

STARS es un activo digital basado en Polygon MATIC, el estándar técnico utilizado para tokens en la blockchain de Ethereum. Se emitirán un total de 27.000.000 tokens SRX.

1. La distribución de STARS es un proceso completamente descentralizado que se lleva a cabo mediante minería. La única forma de minar STARS es depositar tu MATIC en nuestro sitio web y recibir tokens SRX como recompensa.

2. Cantidad de tokens acumulados. Los tokens SRX se acreditan en tu cuenta en tiempo real. La cantidad de tokens otorgados por cada MATIC depositado es fija para cada nivel. Por ejemplo, en el NIVEL 1, recibirás 0,16 SRX al día por cada MATIC depositado. Es decir, si tienes un depósito de 100 MATIC, en el primer nivel recibirás 16 tokens STARS al día.

3. Cronología de la minería de SRX. La minería de STARS comenzará oficialmente en junio de 2023 y finalizará cuando se hayan minado todos los 27.000.000 SRX.

4. Equidad en la minería. Durante el período de minería de tokens STARS, las recompensas de minería se distribuirán equitativamente según el número total de MATIC depositados. Todas las recompensas de minería se acumularán siguiendo el algoritmo del contrato inteligente.

¿Qué hace único a tu proyecto?

Historia de tu proyecto.

¿Qué sigue para tu proyecto?

¿Para qué puede utilizarse tu token?

¿Cuál es el precio actual de STARS?

El precio en vivo de STARS (STARS) es €0.000003500718378615000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado STARS en el mercado?

STARS ocupa actualmente el puesto #5222 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €140301.2971594800000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de STARS?

La oferta circulante de STARS es de 40052491701.12577 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de STARS?

Durante las últimas 24 horas, STARS cotizó dentro de un rango de €0.000003466648126755000 (mínimo de 24 horas) y €0.000003534788630475000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre STARS y su máximo histórico y su mínimo histórico?

STARS alcanzó un máximo histórico de €0.000644081076287370000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000002529716200605000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de STARS hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de STARS?

El movimiento actual del precio de 0.60% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Meme,Ethereum Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.