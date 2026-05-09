Tokenómica de STARS (STARS)

Tokenómica de STARS (STARS)

Descubre información clave sobre STARS (STARS), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2026-05-09 23:26:51 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de STARS (STARS)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de STARS (STARS), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 164.69K
$ 164.69K$ 164.69K
Suministro total:
$ 40.05B
$ 40.05B$ 40.05B
Suministro circulante:
$ 40.05B
$ 40.05B$ 40.05B
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 164.69K
$ 164.69K$ 164.69K
Máximo histórico:
$ 0.00075618
$ 0.00075618$ 0.00075618
Mínimo histórico:
$ 0.00000297
$ 0.00000297$ 0.00000297
Precio actual:
$ 0
$ 0$ 0

Información de STARS (STARS)

Sitio web oficial:
https://cryptoallstars.io/

Tokenómica de STARS (STARS): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de STARS (STARS) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens STARS que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens STARS que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de STARS ¡explora el precio en vivo del token STARS!

Predicción de precios de STARS

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse STARS? Nuestra página de predicción de precios de STARS combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas en el mundo, respaldados por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu acceso con 0 tarifas a oportunidades infinitas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Compra criptos con solo 1 USDT: ¡Accede con 0 tarifas a oportunidades infinitas!

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad