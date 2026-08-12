Precio de ShareToken hoy

El precio actual de ShareToken (SHR) hoy es € 0.0003316, con una variación del 3.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHR a EUR es € 0.0003316 por SHR.

ShareToken actualmente está en el puesto #1770 por capitalización de mercado en € 1.20M, con un suministro circulante de 3.61B SHR. Durante las últimas 24 horas, SHR cotiza entre € 0.0002993 (bajo) y € 0.000353 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0847584524, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0001314147143874006.

En el corto plazo, SHR experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +27.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 11.28K.

Información del mercado de ShareToken (SHR)

Puesto No.1770 Cap de mercado € 1.20M€ 1.20M € 1.20M Volumen (24H) € 11.28K€ 11.28K € 11.28K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.20M€ 2.20M € 2.20M Suministro de Circulación 3.61B 3.61B 3.61B Suministro total 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de ShareToken es de € 1.20M, con un volumen de trading en 24 horas de € 11.28K. El suministro circulante de SHR es de 3.61B, con un suministro total de 6631168865.24. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.20M.