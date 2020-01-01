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Principales tokens de Seguro por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Seguro. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Nexus Mutual
Nexus Mutual
NXM
$ 50.44
-0.41%
+0.01%
-0.90%
$ 85.58M
--
2
RE
RE
RE
$ 0.42047
-3.53%
-0.22%
+11.90%
$ 67.83M
$ 718.76K
3
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50.22
-0.16%
-0.02%
+2.95%
$ 20.44M
$ 205.31K
4
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDe
REUSDE
$ 1.4
+0.72%
+0.01%
0.00%
$ 19.01M
$ 31.10K
5
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
$ 0.0001971
0.00%
--
+1.74%
$ 5.22M
$ 3.33
6
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00243
+1.24%
+7.49%
+7.49%
$ 967.70K
$ 2.75M
7
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00109793
-0.21%
+0.01%
-6.82%
$ 504.25K
$ 18.86
8
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02429882
-0.09%
--
+2.41%
$ 242.97K
$ 96.26
9
UNION Protocol Governance
UNION Protocol Governance
UNN
$ 0.00021285
0.00%
0.00%
-1.89%
$ 212.85K
$ 80.90
10
ARMOR
ARMOR
ARMOR
$ 0.00017361
0.00%
0.00%
-0.63%
$ 130.21K
$ 8.78
11
Bridge Mutual
Bridge Mutual
BMI
$ 0.00054403
0.00%
--
0.00%
$ 43.07K
$ 5.94
12
Nsure Network
Nsure Network
NSURE
$ 0.00084832
0.00%
--
+2.08%
$ 39.21K
$ 1.89
13
Tidal Finance
Tidal Finance
TIDAL
$ 2.21E-6
0.00%
-0.90%
-8.30%
$ 17.43K
--
14
Naym
Naym
NAYM
$ 5.225E-5
0.00%
-0.40%
0.00%
$ 12.48K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Seguro y por qué son populares?
Los tokens de Seguro representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $200.25M.
¿Cuál es el token de Seguro con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Seguro rastreados en MEXC, VAI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.49% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Seguro están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Seguro, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. NXM, RE, WNXM se encuentra entre los tokens populares de Seguro. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Seguro?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Seguro es de aproximadamente $200.25M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Seguro, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.