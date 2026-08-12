¿De qué trata Rave?

Krav es un exchange descentralizado de criptomonedas perpétuas en cuantos.

¿Qué hace que Rave sea único?

Krav es el primer exchange descentralizado de criptomonedas perpétuas en cuantos, que permite a los traders apalancar operaciones con BTC utilizando cualquier altcoin como colateral, con ganancias y pérdidas liquidadas en altcoins. Entre las innovaciones clave se incluyen: Atiende tanto a traders como a proveedores de liquidez (LPs), permitiendo a los traders abrir posiciones largas o cortas en Bitcoin (BTC) utilizando altcoins como colateral, mientras que los LPs ganan comisiones por transacción cuando los traders ajustan sus posiciones. Órdenes limitadas que ofrecen un mayor control sobre las estrategias de trading y permiten cobrar tarifas adicionales por ejecución para optimizar las ganancias. Medidas de mitigación de riesgos, incluyendo un mecanismo de tarifa de financiación para equilibrar posiciones largas y cortas, y una liquidación forzosa al 90% del colateral comprometido para proteger el pool de liquidez.

¿Cuál es la historia de Rave?

El mercado de criptomonedas, valorado en más de 1 billón de dólares con 10.000 monedas únicas, pone de relieve una disparidad entre las monedas establecidas con una utilidad clara y la mayoría de las altcoins que carecen de casos de uso sustanciales. Muchas altcoins permanecen inactivas, lo que limita su valor y versatilidad. Krav aborda esta situación introduciendo volatilidad de Bitcoin y Ethereum en altcoins de menor volumen, convirtiéndolas en activos subyacentes para derivados en cuantos. Esto aumenta el volumen de trading y la utilidad, creando un mercado dinámico para altcoins previamente subutilizadas.

¿Qué sigue para Rave?

Los desarrollos futuros incluyen la introducción de RWAs como pares de trading, la ampliación de pares de altcoins con BTC/ETH y la implementación de soporte multi-cadena.

¿Para qué puede utilizarse Rave?

Estacar tokens KRAV ofrece tres tipos de recompensas: KRAV en depósito, Puntos Multiplicadores y Recompensas KRAV. El 30% de las comisiones generadas por swaps y trading con apalancamiento se convierte en KRAV y se distribuye a los tokens estacados, después de deducir las recompensas por referidos y los costos de la red. Estacar asegura que los intereses de los primeros inversores estén protegidos, evitando la dilución por parte de grandes tenedores y garantizando oportunidades iguales para todos los participantes. Para estacar tokens KRAV, visita: https://krav.trade/dashboard/stake

¿Cuál es el precio actual de Rave?

El precio en vivo de Rave (KRAV) es €0.001374865551859050000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Rave en el mercado?

Rave ocupa actualmente el puesto #2547 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €1174357.9778830650000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de KRAV?

La oferta circulante de KRAV es de 854164133.8607213 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Rave?

Durante las últimas 24 horas, Rave cotizó dentro de un rango de €0E-14 (mínimo de 24 horas) y €0E-14 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Rave y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Rave alcanzó un máximo histórico de €0.0635810316245100000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de KRAV hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Rave?

El movimiento actual del precio de --% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Base Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.