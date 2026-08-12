Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Portal, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Portal, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de PORTAL

Info. de precios de PORTAL

¿Qué es PORTAL?

Whitepaper de PORTAL

Sitio web oficial de PORTAL

Tokenomía de PORTAL

Pronóstico de precios de PORTAL

Historial de PORTAL

Guía de compra de PORTAL

Conversor de moneda fiat a PORTAL

Spot de PORTAL

Futuros USDT-M de PORTAL

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Portal (PORTAL) de hoy

Análisis técnico de Portal (PORTAL) de hoy

La página de análisis de Portal proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PORTAL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Portal a continuación.

Cambio de precio de Portal (PORTAL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.011045--+4.08%-4.14%+12.79%
Obtén más información sobre el precio de Portal

Indicadores técnicos de Portal

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Portal en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 8
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:MantenerVender 0Mantener 8Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01106
0.01105
R2
0.01105
0.01105
R1
0.01105
0.01105
PP
0.01104
0.01104
S1
0.01104
0.01104
S2
0.01103
0.01104
S3
0.01103
0.01103

Señales del mercado de Portal

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.76M
$7.28 M
$9.04 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.12 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.63 M
Ventas activas en 7 días
$0.63 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Portal

Ingresos netosPrecio de PORTALUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01
2026-08-08-$0.04 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Portal

Opera Portal (PORTAL) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Portal en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PORTAL/USDT
$0.011045
$0.011045$0.011045
-0.72%
7.34M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de PORTAL a USD

Monto

PORTAL
PORTAL
USD
USD

1 PORTAL = 0.011045 USD