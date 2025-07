Información de Portal (PORTAL)

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Sitio web oficial: https://www.portalgaming.com/ Whitepaper: https://portalcoin.xyz/whitepaper Explorador de bloques: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5