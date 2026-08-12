Precio de Play AI hoy

El precio actual de Play AI (PLAI) hoy es € 0.001766, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLAI a EUR es € 0.001766 por PLAI.

Play AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PLAI. Durante las últimas 24 horas, PLAI cotiza entre € 0.001756 (bajo) y € 0.001773 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PLAI experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de -0.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.19K.

Información del mercado de Play AI (PLAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 61.19K€ 61.19K € 61.19K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.77M€ 1.77M € 1.77M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Play AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.19K. El suministro circulante de PLAI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.77M.